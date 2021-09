Il manifesto elettorale dei Repubblicani

SICUREZZA. “Gli episodi di microcriminalità hanno prodotto legittime preoccupazioni e l’attesa che a questi problemi si presti una concreta attenzione. C’è poi il tema di proteggere il territorio da infiltrazioni malavitose. Il PRI continuerà a chiedere, come ha fatto anche il sindaco, un potenziamento strutturale dell’organico delle forze di polizia, non solo attraverso un presidio per tutta l’estate, ma in un’ottica annuale. Sul fronte degli agenti di polizia locale, che, pur impegnati in compiti istituzionali diversi dalle forze dell’ordine, è previsto a breve un incremento dell’organico”.

LAVORO. “Cesenatico resta complessivamente un territorio idoneo per attività produttive di ogni settore e quindi ideale per attirare nuovi investimenti. Per questo occorre affrontare il tema della ricerca di lavoratrici e lavoratori che rispondano alle esigenze produttive annuali e stagionali. Il PRI ritiene che occorra impostare politiche comunali in raccordo con la Regione per progetti di formazione connessi alle vocazioni del territorio, rilanciando l’immagine positiva dell’offerta di lavoro territoriale qualificato e remunerato. Il protocollo sugli appalti, per garantire il controllo della qualità del lavoro, il rispetto delle norme e della sicurezza per i lavori di Ponente, rappresenta un passo importante che qualifica l’attività di questa amministrazione”.

GIOVANI. “Il PRI mette al centro i giovani, non solo a parole. Ne è un esempio la lista, dove spicca addirittura uno studente universitario di appena 20 anni. Le idee dei giovani vanno intercettate e loro devono costantemente essere coinvolti ed ascoltati, a partire dalla creazione di un sito web ad hoc, incontri periodici nei quartieri dedicati solo ai giovani, realizzazione di eventi verso i quali i giovani potrebbero dare un loro contributo di pensiero e di idee, ma anche di eventuale e possibile coinvolgimento diretto”.