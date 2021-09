Cesenatico in Comune: “Potenziare i servizi estivi per bambini e anziani”

Centri estivi per bambini, strutture per anziani con un occhio particolare al sociale e al “senso di comunità”.

La lista civica Cesenatico in Comune, nella coalizione che sostiene il candidato di centro-sinistra Matteo Gozzoli alle prossime elezioni amministrative, presenta altri due candidati, in lista per il consiglio comunale, Elena Mosconi e Davide Fiscella.

Elena Mosconi. 46 anni, libera professionista nel settore estetico e volontaria di “Amici di Zanzibar e nel Mondo Onlus”.

“Uno dei progetti che mi piacerebbe realizzare a Cesenatico è il potenziamento dei centri estivi per bambini, dilatando gli orari in tutta la giornata. Durante la stagione estiva, ma anche in quella invernale, le famiglie sono in difficoltà e spesso non hanno un luogo educativo dove poter lasciare i propri figli. Un problema che viene sentito anche da chi deve occuparsi degli anziani, spesso non si trovano strutture che possano accoglierli, offrendo loro servizi sanitari e ricreativi adeguati alle loro esigenze”.