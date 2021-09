Da oggi l’aborto sarà legale anche a San Marino

I cittadini di San Marino hanno approvato la legalizzazione dell’aborto in un referendum che, secondo i dati provvisori diffusi dal ministero dell’Interno, è stato approvato con il 77% dei Sì.

I residenti della minuscola repubblica, dalla forte tradizione cattolica, si sono dunque espressi a larga maggioranza per consentire l’interruzione di gravidanza entro le 12 settimane e, in caso di malformazioni del feto o rischi per la vita della gestante, anche oltre questo termine.

Fino a ieri, a San Marino – a 43 anni di distanza dalla legge italiana – le donne non potevano abortire neanche in pericolo di vita e l’interruzione di gravidanza era per il codice penale un reato con una pena prevista dai tre ai sei anni di reclusione.