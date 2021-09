Elezioni, Fabio Lacchini in campo

“Diplomato in elettronica – si legge – e telecomunicazioni ho poi conseguito la laurea triennale in acquacoltura ed ittiopatologia a Cesenatico, successivamente la laurea specialistica in sicurezza e qualità delle produzioni animali infine ho terminato il percorso di studi con un master in marketing ittico. Parallelamente agli studi ho acquisito tutti i titoli professionali per la pesca costiera e già da diversi anni svolgo l’attività di imprenditore ittico gestendo un peschereccio insieme alla mia famiglia, da sempre pescatori”.