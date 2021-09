Studenti lasciati a piedi dai pullman, lo sfogo dei genitori

La situazione è nota da tempo e già segnalata in ogni sede, ma “ad oggi purtroppo ci troviamo ancora a dover constatare che ci sono linee che nelle due fasce orarie principali di entrata e uscita da scuola, viaggiano in condizioni inaccettabili, per non parlare di quando i ragazzi non vengono fatti salire sul pullman, perché superati i limiti consentiti di capienza. La conseguenza è un grandissimo disservizio per le famiglie, che si trovano costrette a dover intervenire all’ultimo minuto”, spiegano i genitori.