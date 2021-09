Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre grande festa a macerone

La tre giorni rientra nel ricco calendario estivo di cesena riparte – che spettacolo

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, dalle 15,30 alla mezzanotte, nell’area del parcheggio Riviera Banca di Macerone (Via Cesenatico, 5699) si terrà la prima edizione di “Macerone in festa”, organizzata dall’Istituto di Credito, dall’Associazione Zombie not dead, dalla Polisportiva “5 cerchi” e da Biolavatu. L’iniziativa, presentata questa mattina dall’Assessore alla Cultura Carlo Verona e dagli organizzatori, rientra nella ricca programmazione di Cesena Riparte – Che spettacolo e gode del sostegno di tutte le attività commerciali locali.