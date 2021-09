Gozzoli e Bonaccini ancora insieme: 400 persone a Cesenatico

L’appuntamento di ieri non è stato il momento conclusivo della campagna elettorale di Matteo Gozzoli: questa sera alle ore 17 è in programma un incontro sulla sanità al Museo della Marineria con l’assessore Regionale Raffaele Donini con cui si approfondiranno i temi relativi al progetto per l’ampliamento dell’ospedale e della nuova Casa della Salute; giovedì 30 invece alla Darsena sarà la volta dell’Assessore Alessio Mammi per un incontro incentrato sui progetti relativi al porto: dopo la grande opera di riqualificazione di questi anni, ci sono varie proposte per migliorare ancora di più le condizioni di lavoro di tutto il comparto della pesca.

Gran finale il 1° ottobre con un evento speciale: a partire dalle 14.30 è in programma un maxi volantinaggio di tutti i candidati aperto a tutti i volontari per stare insieme nell’ultimo giorno di campagna elettorale e incontrare quanti più cittadini possibile per le vie di Cesenatico.