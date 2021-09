Pri: “Il post Covid riparte dal wellness diffuso per tutti i cittadini”

Città di mare, città di sport. In acqua, in strada o sulla sabbia, Cesenatico è sempre stata legata al mondo dell’attività fisica da un legame indissolubile fin dal lontano 1971, data della prima Nove Colli. Da allora ad oggi non solo la manifestazione ha vissuto un’espansione costante, ma ha trascinato dietro a sè un turismo sportivo di qualità, crescente in numero ed in esigenze.

“Questa vocazione storica e questo settore del turismo sportivo devono continuare ad essere preminenti, anche alla luce della pandemia. La pandemia ci ha tolto tanto, ma ci ha anche dato percezione di quanto sia fondamentale curare tutti gli aspetti extra lavorativi per poter alzare la nostra qualità di vita”, spiegano dal Partito Repubblicano di Cesenatico, che nella sua lista ha tanti giovani candidati, tra cui Giacomo Siroli, Matteo Cantoni, Monica Rossi e Giampaolo Pagliarani, molto sensibili sul tema.

In particolare Siroli, chinesiologo e riequilibratore posturale, afferma: “Da professionista del settore, posso dire che la qualità dell’offerta per il turismo sportivo è eccellente – continua -: pertanto a mio parere l’obiettivo per i prossimi anni è riservare e proporre la stessa qualità nel benessere e nello sport 365 giorni l’anno. Il valore aggiunto deve essere in coloro che Cesenatico la vivono quotidianamente, che ricercano strutture, iniziative e luoghi sicuri per potersi allenare o semplicemente staccare la spina anche durante il periodo invernale. Parco di Levante escluso, purtroppo, non sono molti gli spot che si adattano a questo tipo di esigenze – continua Siroli -, ma credo che nel programma del centro-sinistra a sostegno di Matteo Gozzoli ci siano tutti gli elementi per poter crescere e rendere il nostro paese attivo e disponibile a tutte le fasce di età che ricercano e impegnano il loro tempo al miglioramento del benessere psico-fisico”.