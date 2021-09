Cesenatico in Comune punta sul mare e sulla marineria

Bisogna far crescere una cultura dei beni comuni, favorendo e incentivando la crescita nelle attività produttive legate al turismo, al mondo della marineria e della pesca di buone pratiche, che vadano nella direzione della salvaguardia del nostro patrimonio ambientale”.

La scuola e la formazione devono diventare un investimento primario. “La nostra Regione è l’unica, di quelle che si affacciano sul mare Adriatico, a non avere nel proprio territorio un Istituto Tecnico Nautico. Questo è un dato negativo che non tiene in considerazione l’importanza del mare per la nostra Regione. Si deve portare avanti una richiesta che vada nella direzione di una sua istituzione. La sede non necessariamente dovrà essere a Cesenatico; ma vista la presenza nella nostra città di un corso universitario, del Centro Ricerche Marine e della Struttura Oceanografica Daphne, la nostra città potrebbe candidarsi a ospitarla. C’è inoltre l’esigenza di potenziare l’offerta di un’istruzione professionale che faccia riferimento alla marineria, alla nautica e all’ambiente marino”, continuano Nevio Torresi, Maurizio Ciaolotti e William Piscaglia.

“Il nostro territorio non vive solo di turismo, pesca e attività correlate, ma questi settori rappresentano elementi trainanti per Cesenatico. Per la loro tenuta, e per lo sviluppo complessivo dell’economia locale, è necessario promuovere azioni sostenibili che mirino alla loro riqualificazione. In tal senso il buon lavoro del Museo della Marineria dovrà essere potenziato, finanziando attività di divulgazione e studio sulle pratiche tradizionali della marineria e della pesca, così come le attività culturali legate alla cultura del mare. Cesenatico deve diventare Città del Mare. Per queste ragioni riteniamo opportuno che l’amministrazione comunale crei un Assessorato al Mare, che affronti queste problematiche in un’ottica complessiva”.