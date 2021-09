Formiamo i cittadini su cambiamenti climatici e rispetto del territorio

Marco Olivieri, candidato con Cesenatico Civica, fornisce la sua visione su un tema molto importante e di attualità che interessa anche Cesenatico

I cambiamenti climatici, il rispetto del territorio e l’inquinamento, tutti temi di attualità che riguardano anche la realtà di Cesenatico e dei suoi cittadini. Marco Olivieri è un geofisico, di professione fa il ricercatore ed è candidato con Cesenatico Civica.

«Ho iniziato il mio percorso studiando i terremoti nel 1995, la loro natura, gli effetti e l’impatto sul territorio. Da quando mi sono trasferito a Bologna come sede di lavoro ho aggiunto ai miei interessi scientifici lo studio delle variazioni del livello del mare legate ai cambiamenti climatici e gli effetti sulla costa, collaborando anche con l’Università e la Regione. Credo che questi siano temi importanti per Cesenatico che ha iniziato da anni un percorso sul contrasto al dissesto idrogeologico. Insieme alle opere strutturali credo sia opportuno partire anche con campagne di formazione e sensibilizzazione sul tema. Ritengo che il rischio sismico, per esempio, o gli effetti delle variazioni climatiche, – problemi a lungo periodo -, debbano essere inclusi nella programmazione dello sviluppo urbanistico ed economico di un territorio in cui ci possiamo aspettare un aumento del livello marino e delle mareggiate e i terremoti ogni tanto mostrano la loro forza distruttiva ed in cui.