Smog, dal 1° ottobre scattano le misure in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna tornano – dal primo ottobre al 30 aprile 2022 – le misure per la qualità dell’aria previste dal Piano Aria Integrato Regionale (Pair) per la lotta allo smog.

Nei Comuni Pair (quelli con più di 30mila abitanti, l’agglomerato di Bologna e altri volontari) è previsto che dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli benzina fino a euro 2, diesel fino a euro 3 compreso e cicli e motocicli fino a euro 1, veicoli benzina-metano e benzina-gpl fino a euro 1.

Nelle domeniche ecologiche, quattro al mese stabilite dalle singole ordinanze comunali, si aggiunge alle limitazioni strutturali il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino a euro 4 compreso.