Svelato il Matteo Gozzoli del dietro le quinte

Cinque anni di amministrazione, cinque anni nei quali la vita cambia, all’improvviso. Il candidato sindaco e sindaco uscente Matteo Gozzoli risponde alle nostre domande che toccano anche gli aspetti più personali.

Se si guarda indietro e ripensa al primo giorno di 5 anni fa quando è entrato in Comune da sindaco, qual è il primo pensiero/ricordo/emozione che le viene in mente?

“Non dimenticherò mai quel giorno, dalla telefonata ricevuta alla mattina per andare a giurare davanti al Giudice, fino al primo giro che feci in tutti gli uffici, presentandomi ai dirigenti e ai dipendenti comunali. Un misto di emozioni e di grandi responsabilità che all’improvviso ti arrivano addosso”.

Il momento più basso del confronto politico degli ultimi 5 anni? E quello più alto?

“Parto dal più alto, sicuramente nei primi mesi della pandemia ho visto uno spirito di coesione molto acceso, che purtroppo poi è sfumato. Resta il fatto che in quel primo periodo ho trovato aiuto, sostegno e comprensione da tutti i partiti. Quello più basso l’ho vissuto durante il fermo del cantiere della scuola di via Torino, sinceramente sentire ex amministratori sostenere a spada tratta la versione di una ditta che ha fatto causa al Comune di Cesenatico non me lo aspettavo”.

Sindaco, a fine legislatura quale sassolino dalla scarpa si vuole togliere?

“Non ho sassolini particolari da togliermi. Forse la cosa che più mi ha dato fastidio in questi anni e anche in questa campagna elettorale è sentire dire, da parte del mio avversario, che molti dei progetti che abbiamo realizzato erano stati già avviati durante la sua amministrazione. Vista la fatica e il lavoro fatto per metterli in opera da zero, lo trovo difficile da digerire”.