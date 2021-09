TONO & DANTE. Segni e colori di Tono Zancanaro per la Divina Commedia

Tono Zancanaro è considerato dalla critica tra i protagonisti della vicenda figurativa italiana del Novecento. Nato a Padova nel 1906, inizia l’attività artistica nei primi anni ’30. Nel 1937 si reca a Parigi, ove incontra e frequenta lo studioso Lionello Venturi da tempo esule in Francia. Tornato in patria, stringe amicizia con Ettore Luccini e con Eugenio Curiel e frequenta altri giovani universitari antifascisti. L’impegno politico e sociale improntano l’attività artistica di Tono che agli inizi degli anni ’40 inizia il celebre ciclo satirico del “Gibbo”. Soggiorna a Milano e a Roma, dove frequenta Treccani, Guttuso, Moravia, la Morante ed altri artisti ed intellettuali. Nel 1956 è in Cina e successivamente soggiorna in diversi paesi dell’est europeo. Rientrato in Italia dimora per qualche tempo in Sicilia ove conosce Sciascia, Antonino Uccello e Tusa e frequenta assiduamente la Romagna. Nel 1970 ottiene la cattedra di tecnica dell’incisione all’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Lasciato l’incarico d’insegnamento nel ’77, risiede stabilmente nella città natale dove continua ad operare con immutata vitalità. A Padova Tono muore il 5 giugno 1985.

