Vivere il Parco

Magia al Parco

Ecco il modo per vivere un momento immersi nella natura. La soluzione perfetta per trascorrere del tempo all’aria aperta e mettere in primo piano benessere e salute. Non occorre guardare lontano, la magia si trova proprio qui. Parco di Levante, in poche parole.

Un’immensa area verde che offre una pluralità di esperienze: molto più che una passeggiata nell’erba! Infatti la zona possiede numerose postazioni in cui potersi allenare grazie ad attrezzi accessibili a tutti. Non solo, il verde è a completa disposizione per praticare tutte le discipline “outdoor”. Stretching, ginnastica e tutto ciò che si può sperimentare fuori le mura di un edificio. Inoltre si trovano percorsi organizzati che danno la possibilità di migliorare sia la corsa che la semplice camminata. Un luogo incantato (ma reale!) in cui poter staccare i pensieri e dedicarsi a se stessi. Che si sia da soli o in compagnia, il parco costituisce la maniera più efficace per trovare la propria dimensione ideale tra comfort e meraviglie dell’ambiente.