L’intelligenza artificiale sale sui bus della Start Romagna

Come funziona il Contapasseggeri?

Sui mezzi della flotta di Start Romagna dotati del sistema Streamax, oltre 250 al momento, la capienza viene misurata in tempo reale con un minimo margine di errore, oltre ovviamente a mantenerne memoria per analisi successive.

Grazie ad un sistema di reti neurali, una potente scheda video riceve ed incrocia le immagini provenienti dalle videocamere – su un bus da 12 mt ne sono presenti quattro – per trasformarle in un dato che al momento è preciso al 95%. I numeri rilevati confluiscono in una scheda digitale e poi su un quadro sinottico per la conseguente reportistica. I dati sono monitorati in tempo reale dalle centrali operative di Start Romagna e ciò permette anche tempestivi interventi per rafforzare le linee al limite della capienza.

Il contapasseggeri è già diffuso su tutto il territorio romagnolo. Sul sito di Start Romagna il cliente troverà nella sezione ‘Orari e servizi’ una finestra di ricerca dove visualizzare quali linee transitano dalla fermata e in tempo reale l’orario di arrivo del prossimo bus.

Servizi che si aggiungono alle App Roger e MyCicero, oltre a Moovit, per conoscere linee e frequenze oltre a programmare il proprio viaggio con precisione.

DICHIARAZIONE DI START ROMAGNA