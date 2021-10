Doppio riconoscimento da Confindustria per Oikos

L’award di Confindustria quest’anno ha puntato l’attenzione sui temi che tengono conto del periodo senza precedenti dovuto all’impatto della pandemia sugli assetti economici e sociali. Sono state così portate alla luce le storie di successo delle imprese che hanno sconfitto la pandemia, reagendo e riuscendo a mettere a segno risultati eccellenti anche nel 2020.

Accanto alla performance economica, è inoltre stata data evidenza a tutte le iniziative legate alla sostenibilità di impresa messe in campo nel biennio 2019-2020, campo dove Oikos si è sempre distinta per la grande attenzione all’ambiente e per i suoi prodotti naturali.

In questa fase di transizione digitale ed ecologica, che rappresenta la nuova frontiera dell’economia per le aziende si tratta di una sfida enorme in termini di investimenti e capacità di innovazione. La cerimonia si è svolta al MarePineta Resort di Milano Marittima, alla presenza di Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese. Per Oikos ha ritirato il riconoscimento Marco Giovannini, coordinatore direzionale del Gruppo.