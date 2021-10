Riapre Centro Sociale e Università degli adulti di Cesenatico

Domenica 3 ottobre alle ore 14,00 apertura del Bar di viale Torino con ciambella e albana per tutti i soci, in regola con il rinnovo della tessera per il 2021 e muniti di green pass e mascherina.

Il Bar sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 14,00 alle 17,30, chiuso il lunedì. Lunedì 4 ottobre inizierà l’ attività fisica: ginnastica dolce, pilates, posturale, hatha yoga, meditazione, corsi di nuoto e di ginnastica dolce in acqua. Naturalmente l’attività in acqua è in collaborazione con la piscina comunale.

Lunedì 11 ottobre si proseguirà con i corsi di lingue straniere (docenti di madre lingua): inglese e spagnolo sono le lingue in programma. Corsi di livello base per i neofiti, di livello intermedio per chi ha già una conoscenza di base, di lettura e conversazione per chi ha una discreta dimestichezza con la lingua.

Nella stessa giornata inizieranno i corsi di zumba fitness e di ballo, secondo le disposizioni di legge vigenti. (presentazione dei corsi venerdì 8 ottobre, con prenotazione presso il Centro).