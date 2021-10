Il Palio della Cima alza la cresta, i Galli del Monte…

Ma non è finita la festa. L’appuntamento infatti si è spostato in piazza delle Conserve dove sono avvenute le premiazioni e dove hanno preso il via gli stand gastronomici. Un’atmosfera allietata dai raggi del sole che filtravano dagli alberi dando al cuore del borgo marinaro un’atmosfera felliniana. Il sottofondo musicale era la ciliegina: dj Mugo on stage e il duo live costituito dal tenore Paolo Polini e il musicista Alvi Nobile.