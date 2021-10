Anticipata a martedì sera la manifestazione contro il Green-Pass

Dopo il grande successo di giovedì scorso (almeno trecento persone in piazza Garibaldi) torna la manifestazione pubblica di protesta contro l’obbligo del Green-Pass nei luoghi di lavoro.

La prossima settimana l’iniziativa si svolgerà di martedì (e non giovedì come annunciato in precedenza). Appuntamento dunque dalle ore 20 sempre in piazza Garibaldi per dire no alla certificazione verde (“ma non si tratta di una manifestazione no-vax”, precisano gli organizzatori).