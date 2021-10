Elezioni a Cesenatico. Primo datto sull’affluenza

Questa mattina, alle ore 7, si sono aperti i 23 seggi per eleggere, dal 1944 ad oggi, il 24° sindaco della storia repubblicana di Cesenatico.

Oggi (domenica) si vota fino alle 23, domani (lunedì) dalle 7 alle 15. Chi non ritrovasse la sua tessera elettorale può recarsi all’ufficio elettorale in via Saffi oggi aperto ininterrottamente dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 (per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0547 79263).

Saranno 21.420 i cittadini di Cesenatico che potranno recarsi a votare (10.988 femmine e 10.432 maschi). Sono 251 i neo votanti, cioè i cittadini che hanno compiuto i 18 anni e che per la prima volta potranno recarsi alle urne.