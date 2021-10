Adac Insieme: ecco il programma del candidato alla presidenza, Leandro Pasini

Leandro Pasini, candidato alla presidenza ADAC Cesenatico, ha le idee chiare e un programma con tanti progetti di intervento “per una rinascita del turismo a Cesenatico”. Ma non solo: “Intorno alla mia candidatura ci sono tante aspettative e interesse, in questi giorni infatti tanti colleghi mi hanno chiamato per complimentarsi e per testimoniare la loro vicinanza”, commenta Leandro Pasini.

Le elezioni dell’associazione albergatori ADAC sono in programma martedì 12 ottobre, alle ore 20.30, al Palazzo del Turismo di Cesenatico, quando gli albergatori di Cesenatico saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente e il consiglio dell’associazione. In lizza Leandro Pasini della corrente più innovativa e che promette un cambiamento e Paolo Schenetti dell’area dell’ex presidente Giancarlo Barocci, propenso a mantenere la linea attuale, quella che da oltre 20 anni caratterizza ADAC.

ADAC Insieme: questo è l’ambizioso programma di Leandro Pasini e della sua squadra. “Una squadra di consiglieri e colleghi coesa, che lavora a questo progetto da mesi. Con la maggioranza di donne – ben otto -, con albergatori giovani ma anche di lungo corso, che vogliano mettersi in gioco per portare cambiamento, qualità e crescita”.

Un programma suddiviso in 5 motivi per cambiare e ricco di interventi e progetti innovativi, “ormai da troppo tempo sconosciuti al turismo di Cesenatico”, commenta Pasini.