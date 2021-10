Colori pastello e il silenzio della spiaggia: è la Cesenatico di ottobre

Chiudono gli ombrelloni e la spiaggia, per mesi invasa dai turisti, viene restituita al dolce silenzio della natura.

Il chiassoso cicaleccio dei bagnanti lascia il posto al suono afono e ritmato delle onde e la “metropoli del turismo” si riappropria della sua identità originaria e torna ad essere il borgo marinaro di sempre.

E’ la Cesenatico di ottobre, quella che piaceva tanto al poeta Marino Moretti, quella che abbassa le sue pulsazioni e torna a respirare e a vivere con l’anima verace del “paesello”.

Con il clima ancora mite (non mancano gli stabilimenti balneari ancora aperti), è il momento ideale per scoprire l’essenza più autentica della città che, anche in questo periodo dell’anno – in un’atmosfera rilassante – offre un ricco campionario di servizi, svaghi e possibilità.

Si parte dalla spiaggia che va vissuta in modo diverso, ma che rappresenta sempre uno dei punti cardinali di Cesenatico. Nel periodo autunnale è frequentata da tanti appassionati di jogging, ma anche da chi – semplicemente – ama passeggiare sulla battigia in compagnia degli amici o del proprio cane. La colonna sonora è quella dei gabbiani che tornano padroni incontrastati dell’eco-sistema marino.