Davvero vuoi stare bene? Il primo libro sulla desomatizzazione

Le malattie della pelle sono spesso connesse al tipo di sensibilità della persona, perché la pelle è l’elemento di contatto con il mondo esterno, io la definisco come un vero e proprio ‘cervello spalmato sul corpo’, poiché la pelle appartiene al sistema nervoso centrale e attraverso di essa facciamo esperienza di quello che c’è fuori dal nostro corpo. La psoriasi può essere vista come il bisogno di proteggersi, uno schermo verso il mondo esterno che scherma i miei sentimenti e la mia sensibilità. Un esempio, portato all’estremo, ricevo un insulto o un trauma, e la psoriasi può manifestarsi come elemento di protezione, una sorta di corazza.

E così è stato per questo paziente, capendo le cause e lavorando sia sulla malattia che sul trauma attraverso la desomatizzazione, sono riuscito a migliorare le sue condizioni in maniera duratura. Ovviamente il percorso che porta al benessere non è immediato, necessita di costanza e impegno da parte sia del medico che del paziente.

Traendo spunto da questo breve esempio posso dire che la sperimentazione clinica e lo studio di casi hanno evidenziato come la desomatizzazione funziona in particolar modo in problematiche croniche là dove la componente emotiva è molto forte e il cronicizzarsi di comportamenti sbagliati può portare alla malattia.”

