“Drive Time” su Radio Centrale. Alla guida Franz Collini

“Se tutto va bene stiamo per lasciarci alle spalle la fase più grigia della pandemia; per questo, sento fortemente il desiderio di iniziare un nuovo format dove potere diffondere emozioni con uno sguardo di fiducia e speranza verso il futuro.

La mia nuova avventura inizierà in diretta su Radio Centrale mercoledì 6 ottobre e proseguirà così ogni lunedì, mercoledì e venerdì sempre a partire dalle ore 18.30. Il nome che ho scelto è “Drive Time”, ossia “l’orario della guida”. E’ un termine prettamente radiofonico che indica quella fascia oraria dove le persone sono in movimento e si spostano, rientrano dal lavoro, vanno a fare sport, ad incontrare gli amici ad un aperitivo, ecc.

Ed è proprio il “muoversi”, dopo quasi due anni di pandemia dove si era segregati nelle proprie case, il fulcro del mio nuovo format che vedrà anche le sigle, gli stacchetti (jingle) e le basi completamente rinnovati.

Oltre alle previsioni meteo, all’oroscopo, all’informazione sulla salute “al naturale” (una mia ferma convinzione) ed agli ospiti con i quali tratteremo le varie tematiche del giorno, daremo durante ogni puntata la possibilità ad una persona all’ascolto di presentarsi, raccontare qualcosa della sua giornata e lanciare anche una canzone in diretta! Dato che le persone in quella fascia oraria sono in movimento, l’utilizzo del vivavoce dovrà essere assolutamente obbligatorio; è anche un modo per ricordare le buona educazione stradale e civica. Per diventare “amici del Drive Time” (questo il nome del format interattivo con gli ascoltatori) è necessario inviare un Whatsapp al numero +39 333 100 3030 con il proprio nome, cognome e la richiesta di collegarsi in diretta in una puntata del Drive Time.

Ancora, dopo diversi anni, sento l’entusiasmo del trasmettere molto forte dentro di me. Se dovessi definire il “far Radio” con un concetto, potrai esordire dicendo che, oltre alla musica, si trasmette un pò anche il pensiero e l’anima del conduttore, a volte con un pò di polemica rivolta ad accendere il dibattito e la discussione. Anche per sollecitare e migliorare l’ecosistema nel quale viviamo”.