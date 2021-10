Elezioni a Cesenatico. Matteo Gozzoli è sindaco bis

Ore 17. Gozzoli ancora in testa.

Cinque seggi scrutinati su 23, due di Villamarina, due di Madonnina, uno di Villalta. Gozzoli ancora in testa con 1526 voti (65.02%), Roberto Buda si ferma a 821 (34.98%).

Ore 16.52. Si accorcia la distanza.

Matteo Gozzoli ancora in testa con il 65,12% e 1.193 voti. Roberto Buda insegue con il 34,88% e 639 voti. Il Pd in testa con 32,8% di voti, Cesenatico Civica con il 24,5%, staccano Cesenatico in Comune con 3,74% e il Pri con il 2,72%. Nel centro destra la Lega perde terreno e al momento è ultimo partito di coalizione con il 6,2%. Fratelli d’Italia racimola 10,99%, prima la lista Buda con 19,08%.

Ore 16.50. Matteo Gozzoli doppia Roberto Buda.

Matteo Gozzoli doppia Roberto Buda con 801 voti (66,8%) contro i 398 voti (33,19%) di Buda.

Ore 16.35. In vantaggio Matteo Gozzoli.

Scrutinato anche un seggio a Villamarina. Ancora in vantaggio Matteo Gozzoli con 582 voti (68,39%), Roberto Buda si ferma a 269 voti (31,61%). Al momento il Pd è il primo partito della coalizione di centro sinistra con 246 voti, stacca Cesenatico Civica di 21 voti.

Ore. 16.25. Primo seggio scrutinato.

Una sezione (Madonnina) su 23 è stata scrutinata. Al momento è in vantaggio Matteo Gozzoli con 361 voti (71.49%), Roberto Buda si ferma a 144 voti (28.51%). Nella coalizione di centro sinistra la lista che ha rimediato più voti è Cesenatico Civica con 153 voti (33.41%), a seguire il Pd con 141 voti (30,79%), Cesenatico in Comune 24 voti (5,2%), in coda il Pri con 8 voti (1,75%).

Nella coalizione di centro destra il primo partito è la lista civica Buda con 69 voti (15,15%), segue Fratelli d’Italia con 47 voti (10,2%), chiude la Lega con 16 voti (3,49%).