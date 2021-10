Securitaly ha vigilato sulla sicurezza dell’OMC Med Energy Conference 2021

I dispositivi di Securitaly, in particolare, hanno presidiato l’area del Pala De André di Ravenna attraverso sistemi ai raggi X SecurScan in grado di rilevare pistole, coltelli, esplosivi al plastico, armi in ceramica, agenti chimici, stupefacenti e qualsiasi altro oggetto considerato potenzialmente pericoloso per l’incolumità delle persone. Installati agli ingressi anche metal detector SecurScan che garantiscono una localizzazione multipla dell’oggetto pericoloso, indicandone tramite luce LED l’esatta posizione. Infine, sono stati impiegati anche i termoscanner per la misurazione della temperatura nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

Ma la grande novità di questa edizione è stata l’installazione, per la prima volta, dei lettori digitali di Green-Pass di iAcess, ovvero i terminali di ultima generazione per la gestione e la validazione dei certificati anti-Covid.