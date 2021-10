Tigers alla prova di Imola. “Squadra da rodare”

Il terzo quarto è intenso e ricco di sorpassi e contro sorpassi. A 7’19’’ Brighi manda Imola al time out dopo 6 punti filati che valgono il sorpasso cesenate sul 42-43 al termine di un parziale di 9-0. All’uscita dal time out Ndour recupera ancora palla e Vigori manda Brighi in lunetta per 3 liberi. E’ 1/3 ma Genovese insacca a rimbalzo e i tifosi bianconeri presenti esultano per il 42-46. A 6’39’’ il secondo fallo di Moretti vanifica il canestro di Genovese, ma Imola continua a litigare col canestro, fino a 5’59’’ quando il secondo fallo di Ndour manda in lunetta Corcelli per l’1/2 che vale il 43-46. Cesena torna a spegnersi e Imola segna solo a cronometro fermo. A 4’27’’ Brighi si prende gli applausi dei tifosi cesenati e lascia il campo a Gallizzi mentre Mascherpa, sempre a cronometro fermo, insacca i liberi del 47-50. A 3’28’’ Corcelli dall’arco segna il sorpasso e Bugatti risponde da sotto per il 52 pari. Il successivo 2+1 di Mascherpa manda avanti Cesena di 3 e sul capovolgimento di fronte l’attacco biancorosso pesca un tecnico con Corcelli. Suo quarto fallo. Siamo a 2’33’’ dall’ultimo mini intervallo e il campitano bianconero centra il bersaglio. Un minuto più tardi Trentini, colpevolmente libero, brucia la retina dall’arco e Cesena si trova avanti di 1, quando Cusenza si fa fischiare fallo tecnico e si accomoda in panchina con 4 falli. Tassinari si gioca allora la carta Anumba per l’ottimo Ndour. Mascherpa segna ma sulla rimessa Bugatti commette antisportivo. Fazzi fa 1/2 e dal gioco d’attacco seguente Imola imbuca 2 punti con Wiltshire. Sorpasso Imola 58-57. A 50’’ Bugatti si misura col canestro a cronometro fermo e i bianconeri vanno nuovamente avanti per il definitivo 58-59 di terzo quarto, che rimanda tutto agli ultimi 10 minuti di gioco.

I primi minuti di ultimo quarto sono appannaggio di Imola che si porta sul 66-62 dopo un prima botta e risposta. A 6’32’’ Mascherpa, migliore in campo, crolla a terra e lascia il parquet zoppicando. L’inerzia del match pende verso i padroni di casa, ma Genovese è bravo a prendere sfondo da Vigori. Cesena deve ricompattarsi. A 5’38’’ il quarto fallo di Brighi su penetrazione di Trapani, manda coach Tassinari al time out mentre i suoi ragazzi hanno segnato solamente 3 punti in 4’22’’. All’uscita dal time out Carnovali piazza la bomba e Nwokoye risponde da sotto. E’ 68-64 e il tempo stringe. Brighi e Anumba confezionano però la persa del 70-64 e Imola pare andarsene. A 4’10’’ Mascherpa s’immola per Anumba e torna in campo per servire l’assist a Genovese per la bomba del 70-67. Sale la tensione al PalaRuggi. Ogni palla può decidere il match. Cusenza segna d sotto, Cesena sembra uscire lentamente dal match. A 2’46’’ i bianconeri recuperano palla, ma Bugatti sbaglia dall’arca sull’ottima difesa imolese e Moretti commette il quinto fallo. Per i bianconeri è tutta in salita. Sotto di 5 i Tigers hanno una delle ultime occasioni sul quarto fallo di Cusenza, ma è ancora palla persa e Corcelli in contropiede scrive il massimo vantaggio Imola 74-67 a 1’37’’. I bianconeri non hanno più la forza di reagire, se non con il migliore in campo, Capitan Mascherpa, che a 30’’ segna 2/3 dalla lunetta, prima dell’ennesimo fallo non fischiato su tripla di Genovese. Sul cronometro giusto il tempo per archiviare il risultato finale, non dopo la clamorosa tripla da 8 metri diel solito Macherpa.