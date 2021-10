Centesimo compleanno del Maresciallo Maggiore Pasquale Romagnoli

Dopo il tradizionale spegnimento delle 100 candeline, culminato con la consegna di un dono inviato personalmente dal Comandante Generale dell’Arma, il Maresciallo Romagnoli è apparso molto contento ed anche emozionato per le parole espresse e per l’attenzione riservatagli, e ha ringraziato gli Ufficiali intervenuti per la gradita visita ricevuta e per aver voluto festeggiare insieme il formidabile traguardo raggiunto.

Successivamente, il sindaco di Montiano, Fabio Molari, ha ringraziato il Comandante Provinciale Fabio Coppolino e tutta l’Arma dei Carabinieri per la meritoria iniziativa e ha voluto fare visita, a sua volta, al centenario Romagnoli per portare gli auguri, a nome suo personale e di tutta la comunità di Montiano.