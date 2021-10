Gatteo sceglie la continuità: vince Pari (vice di Vincenzi)

Finita l’era di Gianluca Vincenzi, Gatteo riparte – nel segno della continuità – da Roberto Pari (che era il suo “vice”).

Il comune che per tanti anni è stato un inviolabile “feudo rosso” resta dunque in mano al centrodestra che vince con il 63,92% dei voti. Sconfitta piuttosto netta per Matteo Pivato che si ferma al 36,08% distanziato di oltre mille voti, perdendo in tutti gli otto seggi elettorali.