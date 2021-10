Prima l’incendio in casa, poi la scoperta della droga

Inoltre i carabinieri hanno rinvenuto diverse piante di cannabis sativa poste ad essiccare e materiale vario per la coltivazione in serra della pianta.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e, dopo essere stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per intossicazione da fumo, come disposto dal sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Forlì – dott.ssa Federica Messina -, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando di Cesenatico, in attesa dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare, tenutasi nella mattinata del 1° ottobre.

Il giudice ha convalidato l’arresto del 41enne e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana, in attesa della prossima udienza.