Alla scoperta dei protagonisti della final 4 di Nations League

Italia: Gli azzurri di Roberto Mancini sono reduci da un’estate trionfale che li ha visti conquistare una coppa, quella d’Europa, che mancava dall’Italia da 53 anni. Il morale è alle stelle e l’ambizione di confermare il calcio di alto livello raggiunto fa sperare che contro le Furie Rosse i nostri ragazzi non avranno esitazioni. Al Meazza, tra l’altro, l’Italia non perde da 93 anni e anche se il digiuno di vittorie dura da 9 resta la nostra nazionale favorita per la vittoria finale a 2.25.

Spagna: La missione di Luis Enrique non sembra facile e lo stesso tecnico sembra esserne consapevole. Battere questa Italia davanti il suo pubblico non sarebbe già di per sé una passeggiata, ma la situazione è resa ancor più critica dalle tante assenze cui il tecnico dovrà far fronte, non ultima quella dello juventino Alvaro Morata. Vero è che questa nazionale ha inflitto alla Germania, del suo stesso girone, la pesante sconfitta per 6-0: potrebbe essere un match ricco di goal quello del Meazza e la quota a 2.25 dell’Under 2,5 lo dimostra.