Maltempo, la Bora spinge il mare in strada FOTO

Maltempo. Si corre ai ripari per arginare, con barriere di fortuna, l’avanzata della burrasca. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno riportato in luce le criticità ataviche di Cesenatico. Per fortuna non si segnalano danni ingenti alle cose e i disagi di solito non sono persistenti.

Va detto che nonostante l’allerta meteo arancione del giorno precedente, le ruspe di Cesenatico servizi hanno tamponato con la sabbia i punti classici, come il passaggio davanti ai carabinieri, quando il picco di marea era già raggiunto. Era previsto infatti per le 12. Con ogni probabilità avranno valutato che la situazione non sarebbe stata grave, ma ad ogni modo un po’ di acqua salata si è incanalata nel vicolo che costeggia l’alberghiero lambendo viale Carducci.