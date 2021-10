Mareggiata: si fermano i lavori per le dune invernali

Due giorni fa sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del nostro arenile a cura della Cooperativa Bagnini Cesenatico. Come ci comunica Simone Battistoni, il presidente della Coop. Bagnini: “Si è partiti con Valverde e Villamarina purtroppo con l’arrivo della mareggiata le ruspe si sono fermate, i lavori però, si potranno concludere con altri 5/6 giorni, fermo restando che il tempo migliori. Finora non abbiamo potuto innalzare le dune perché il settembre caldo ci ha permesso di tenere aperti gli stabilimenti balneari anche a stagione conclusa, per fortuna!”.