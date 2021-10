Monopattino contromano urta bici. Ciclista in ospedale

“Il soggetto non aveva nessun documento con sé e continuava a dire di essere in ritardo per il lavoro. Ha rilasciato le generalità e se n’è andato. Io non mi ero completamente reso conto della botta: anche i medici dell’ambulanza pensavano si trattasse solo di una ferita superficiale. Hanno liquidato la cosa con un cerotto e un po’ di ghiaccio. Mi hanno chiesto se volessi essere portato a Ravenna ma, a causa di impegni, ho deciso di rifiutare e di recarmi autonomamente al punto di primo intervento di Cesenatico. Solo dopo la radiografia ci siamo resi conto del disastro: l’osso orbitale scomposto, lo zigomo sbriciolato e la mascella fratturata in vari punti. Sono stato operato d’urgenza per cercare di limitare i danni il più possibile. Chiaro che la ricostruzione non poteva essere perfetta. Oltre al dolore, percepivo chiaramente come un lato del viso non seguisse l’altro. È stato un percorso complicato (con fasciature e assi in titanio). Ancora oggi ho metà della faccia completamente priva di sensibilità. Non sento i muscoli, i sapori e gli odori. Il prossimo controllo è lunedì e i medici credono che dovrei tornare a stare – più o meno – bene tra circa due mesi e mezzo. La cosa si fa ancora più difficile perché, ovviamente, i monopattini elettrici non hanno nessun tipo di assicurazione. Sono mezzi che andrebbero usati con molta più consapevolezza e non andrebbe sottovalutata la loro potenza di velocità (visti i danni che hanno già causato, oltre al mio caso).”