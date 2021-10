Musica, di Funky pig non si butta nulla

Le parole che scrivevo riuscivano a dare una forma tangibile ai pensieri che mi frullavano in testa e, in qualche modo, ero in grado di far arrivare a tutti il mio messaggio. Ogni volta che mi cimentavo nella stesura di qualche testo percepivo una sensazione di sfogo, di leggerezza. Era come se mi liberassi di un pesante fardello. Ho cominciato con l’intenzione di creare qualcosa che funzionasse per me. Senza particolari pretese. Senza la ricerca affannosa di approvazioni o riscontri. La musica era una vera e propria terapia. La mia dimensione ideale, in sostanza. E questa è anche la mia attuale condizione. Il modo che prediligo per esprimermi. Ora faccio il pescivendolo. Combino il mestiere con le attività dell’ambito artistico. Sono di Cesenatico ma collaboro con vari personaggi della zona: da Bellaria a Gatteo Mare fino a Ravenna.

La nuova canzone è venuta, per così dire, spontanea: si ispira ad una categoria di persone che bada molto più alla mera apparenza trascurando la sostanza. Basta guardarsi intorno, è una metafora.

Ci tengo particolarmente a ringraziare tutti coloro che, con me, hanno seguito le varie fasi del brano: Stefano Fariselli (per quanto riguarda la produzione), “Majorizm” (rec, mix e master), “Jaro the real Bovaro” (riprese e montaggio video) e Stefano Casadei Giunchi (attore del video).”