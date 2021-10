No Green Pass si uniscono al No Paura Day

Lunedì ci sarà una nuova manifestazione no green pass sul luogo di lavoro. Sostituisce, anticipandola, quella che era in programma per giovedì 14 ottobre.

Il cambio di data è dovuto al fatto che i no green pass sul luogo di lavoro, che hanno il proprio alfiere in Mauro Mammana, si uniscono ai portuali di Ravenna e al no paura day. Quindi per una sera Cesennatico sarà il capoluogo dei “dissidenti” in Regione Emilia Romagna.