Al Petrella un weekend dedicato all’altra metà del cielo

Dove sono le donne? interroga su una condizione paradossale: “Se arrivassero gli alieni domattina e cercassero di farsi un’idea del genere umano probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia”. Dopo aver interpretato in scena il premio Nobel Grazia Deledda nello spettacolo Quasi grazia, Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, porta per la prima volta in teatro il suo punto di vista sulla questione femminile in un lucido monologo che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa.