Davvero vuoi stare bene? Il primo libro sulla desomatizzazione a Cesenatico

Perché il gorilla in copertina? “E’ un animale che mangia, dorme e fa poca attività fisica. Gode di una salute fantastica e non ha una vita emotiva come quella di noi umani e quindi non somatizza il nostro complicato mondo emotivo”.

Non ci resta di leggere il libro “Davvero vuoi stare bene? Vita del Gorilla, storie di desomatizzazione e nuove frontiere del benessere” scritto dal dottor Fabio Ghigi e scoprire come stare bene attraverso la desomatizzazione.

