Elezioni ADAC. La squadra di consiglieri per Leandro Pasini presidente

Leandro Pasini, candidato alla presidenza ADAC Cesenatico, presenta (per la prima volta nella storia di ADAC) la sua squadra di consiglieri.

“Da mesi stiamo lavorando al progetto ADAC Insieme. Tutto ruota intorno alle 3 C: condivisione, comunicazione e crescita. Pensiero strategico, idee e progetti sono alla base dell’innovazione per trovare soluzioni nuove a problemi vecchi, annosi e mai risolti in tanti anni. Abbiamo bisogno come albergatori di coinvolgere tutto il mondo che ruota intorno al turismo, le varie associazioni, gli imprenditori e i cittadini per promuovere la nostra destinazione nel mondo e trasformarla in un brand di valore. O si cambia rotta oppure il rischio è quello di diventare irrilevanti con la conseguenza più grave di uscire dal mercato”, spiega Pasini.

Una squadra composta da nomi che hanno fatto la storia del turismo a Cesenatico, sette donne, giovani e albergatori di lunga data che ricoprono cariche e che hanno già ricoperto cariche di vice-presidenza in ADAC.