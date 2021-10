FdI ringrazia Roberto Buda

Fratelli d’Italia manda un forte ringraziamento a Roberto Buda per il lavoro svolto insieme in questi mesi. Purtroppo

quasi 10.000 elettori non sono andati a votare e questo ha avuto delle conseguenze negative in termini di consenso. Come partito dobbiamo interrogarci sul perché non siamo riusciti a coinvolgere le persone, facendo sì che queste si recassero effettivamente alle urne. Il risultato è comunque molto buono: FdI ha confermato le percentuali delle regionali, ed è cresciuto del 10% rispetto alle amministrative del 2016. Questo ci da la spinta per andare avanti, supportando il consigliere comunale che abbiamo eletto (primo in classifica per numero di preferenze raccolte nell’ala del cdx unito). Anche il dato delle 630 preferenze riscosse dai componenti della lista di FdI è altamente positivo.