Pesce fa Festa 2021, alcune le info utili

Quali sono le modalità di svolgimento della sagra gastronomica in base alla normativa anti-covid?

L’accesso alla manifestazione in quanto fiera è consentito con green PASS in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Trattandosi di spazio privo di specifici e univoci varchi di accesso, gli organizzatori si limiteranno a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

La ristorazione negli stand, se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà intesa come ristorazione all’aperto. Se avverrà la chiusura totale dei tendoni, allora saranno previste le verifiche dei green pass come i ristoranti al chiuso.

Ci sarà del personale professionale dedicato per gestire le file di ogni stand.

I punti gastronomici saranno organizzati in modo per evitare assembramenti e agevolare il più possibile la consumazione dei pasti comodamente e senza rischi.

C’è la possibilità di prenotare i posti a sedere negli stand?

Le sedute interne agli stand non sono prenotabili. La capienza dei locali dedicati alla somministrazione delle pietanze sarà gestita dagli stessi titolari degli stand gastronomici.