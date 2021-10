Al largo di Cervia una “nursery” di squali grigi

Nei tratti di mare tra Ravenna e Cervia, dunque a poche miglia dalla costa di Cesenatico, è stata trovata una nursery di squali grigi, una specie innocua e a rischio estinzione.

Lo hanno comunicato i biologi del Cestha, il Centro sperimentale per la tutela degli habitat di Cervia che hanno spiegato come gli squali abbiano scelto quel tratto di mare (fra le 5 e le 11 miglia dalla costa vicino alle piattaforme di estrazione di gas) per via della presenza di cernie, spigole e aragoste, ovvero le specie che appartengono alla catena alimentare dello squalo grigio.