“Attacchi squadristi via social” al sindaco

Questo è il concetto di libertà dei fascisti di oggi: insultare, minacciare, fare branco online sfruttando la pancia dei concittadini per ribadire il loro messaggio di odio. Vogliono sentirsi maggioranza, ma non è così per fortuna. La maggioranza sono persone che lavorano e che hanno sfide da affrontare ogni giorno: per quanto è nelle mie possibilità, sarò sempre con loro. Anche quando vengono aizzati contro lo Stato”.