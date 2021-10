Furto al Merendero: 20enne di Cesenatico a processo

Alla sbarra, con l’accusa di furto aggravato, un ventenne di Cesenatico di origine nordafricana (all’epoca dei fatti 17enne) che quella notte, assieme a due compici minorenni, si era introdotto nel locale sul lungomare Carducci rubando il fondo cassa della serata e un barattolo con le mance (totale 300 euro).

Il processo è iniziato ieri a carico del nord africano a Bologna (gli altri imputati in tribunale a Forlì) ed è stato rinviato per ascoltare i testimoni di quella vicenda. Per far luce sull’accaduto e stabilire le effettive responsabilità verranno visionate anche le registrazioni delle telecamere.