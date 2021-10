Malgrado il 3,47% il Pri entra nella Giunta-Gozzoli

Malgrado la bocciatura dell’urna (il 3,47% non basta per entrare in consiglio comunale), il Partito Repubblicano d Cesenatico – come tradizione impone – avrà comunque il suo scranno in maggioranza.

Non ci andrà per la legge dei numeri, ma per “gentile concessione” del confermato sindaco Matteo Gozzoli che intende premiare la fedeltà dell’Edera confermando nella sua giunta-bis Mauro Gasperini.