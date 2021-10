‘Ndrangheta negli hotel, l’inchiesta tocca anche Cesenatico

Le indagini sono partite dalla denunce di un dipendente di una delle strutture alberghiere e del proprietario di un hotel, entrambi estranei alle attività criminali. Sia il dipendente che il proprietario dell’albergo non avevano ricevuto rispettivamente lo stipendio e il canone d’affitto e dunque si erano rivolti ai carabinieri: entrambi sono stati minacciati con tanto di pistola dagli indagati che, per intimidirli, hanno più volte vantato con loro di essere imparentati con un boss della ‘Ndrangheta.

L’appartenenza effettiva dei pregiudicati alle cosche, tuttavia, non è stata ancora accertata. Per questo la guardia di finanza non ha, per il momento, contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.