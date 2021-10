Dalla terra al mare: i prodotti di stagione

Ma non finisce qui: senza spostarci dalla campagna, possiamo imbatterci in un’altra prelibatezza: le nespole. Con la loro fioritura tardiva rispetto alle altre piante (ormai divenuta proverbiale), sono l’ideale per dolci e marmellate. La resistenza al freddo, poi, le rende perfette per la coltivazione nel nostro territorio.

E ora torniamo al tanto amato mare: ecco che ogni traccia dell’estate viene spazzata via dal vento che diventa più forte. Le onde si agitano, sormontano gli scogli e, talvolta, avanzano sulla spiaggia. Ma quali sono le sorprese nascoste nel blu? L’autunno è il momento giusto per assaggiare tre particolarità: triglie, seppioline, canocchie, sgombri, moletti, sardoncini, mazzole e acciughe. Sono gli ingredienti perfetti per creare un pasto con i fiocchi: da gustare in semplicità, con ricette elaborate oppure da trasformare in sughi per condire minestre e risotti.