“Con un post… scacco matto al centrodestra”

Qual è stata la mossa da scacco matto?

“Avevamo previsto a monte tutte le mosse della campagna elettorale del centrodestra a Cesenatico. Sapevamo che qualcuno avrebbe chiamato i giornali dicendo che Matteo stava dimagrendo perché malato (voce del tutto infondata, ndr). Lo avevamo anticipato e parlammo con i fatti: la partecipazione alla nove colli di Matteo. Il nostro post comparativo ha guidato i contenuti dell’ultima settimana di campagna elettorale portandoli su un binario in cui il centrodestra avrebbero perso voti. Questo è un lavoro che non si improvvisa. Sono molto dispiaciuto per Buda: per me non doveva sottoporsi a questo martirio”.