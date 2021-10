Pulizia del viso: quando, come e perchè

Altrettanto importante è la qualità dei prodotti utilizzati per la skin care giornaliera.

È opportuno capire che tipo di prodotto sia più adatto a noi in base anche ai nostri impegni e ritmi quotidiani. A volte si corre il rischio di fare un’analisi della propria pelle approssimativa o addirittura sbagliata ad esempio parlando di pelle grassa si tende ad utilizzare prodotti troppo aggressivi che alterano il film idrolipidico peggiorando la situazione. Una pelle acneica ad esempio va mantenuta idratata ed elastica per evitare cicatrici e macchie.

Per quanto riguarda la pelle secca, pensi di aver bisogno di nutrimento o idratazione?

Per concludere è di fondamentale importanza affidarsi a figure competenti in grado di farvi un’analisi completa anche a prima vista.

Come tutti mesi ti aspettano le proposte firmate Vivi e un’offerta dedicata proprio al viso.

Un trattamento di pulizia viso speciale della durata di 70 minuti + il super trattamento contorno occhi con l’ausilio della nuova tecnologia ICOONE ( da effettuare in una seconda seduta).

Vivi il Centro Estetico Olistico – via Mazzini 25, Cesenatico – Tel. 0547404026 – info@viviolistica.it – www.viviolistica.it.