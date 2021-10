Cesenatico Civica è già al lavoro per sostenere il sindaco Gozzoli

La parola ai consiglieri eletti.

“I nostri concittadini ci hanno dato un forte sostegno e il modo migliore per ringraziarli sarà quello di portare nel consiglio e nella giunta la nostra passione, le nostre competenze e l’impegno a mantenere l’ascolto dei loro problemi e bisogni. Come ho detto in campagna elettorale mi impegnerò in particolare a realizzare i progetti per migliorare i servizi sanitari e promuovere la salute della nostra comunità”, il commento di Mauro Palazzi.

“Voglio ringraziare chi ha creduto in me e mi impegnerò a fondo per essere all’altezza di questo ruolo così importante. Al centro del mio lavoro ci sarà attenzione alle politiche giovanili, al marketing, alla digitalizzazione, ai diritti e allo sviluppo dei pubblici esercizi e all’organizzazione di eventi, con un occhio di riguardo verso lo sport”, le parole di Giacomo Frigoli.

“L’ottimo risultato ottenuto dalla nostra Lista Civica è dovuto certamente a Matteo Gozzoli, ma soprattutto all’elevato numero di preferenze ottenute da ogni candidato grazie all’impegno, alla passione e all’entusiasmo di tutta la squadra. Ci attende ancora tanto lavoro, dobbiamo entrare nei meccanismi amministrativi, organizzarci, evitare personalismi, lavorare tutti per obbiettivi comuni. Per quel che mi riguarda, la mia impresa è stata più ardua e difficile avendo cambiato schieramento politico ma chi si è fidato della mia persona ha ben capito le ragioni più profonde della mia scelta”, il commento di Mauro Bernieri.

“Sono onorata della fiducia ricevuta con questo voto, come membro di Cesenatico Civica ma anche dopo il lavoro svolto in questi anni per il territorio, per la scuola e le famiglie come Presidente di Comitato di Zona e componente genitore della Giunta Esecutiva e Consiglio di Circolo della Direzione Didattica 1. In Consiglio Comunale porterò avanti a servizio della comunità i temi a me più cari, e con rispetto e determinazione tutto il lavoro di Cesenatico Civica, sotto la guida dell’esperienza e della lungimiranza di Matteo Gozzoli”, le parole di Monia Rustignoli.